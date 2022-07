Genova – Era sfuggito al padrone ed era precipitato per la paura in un canale di scolo il cagnolino salvato questa mattina dai vigili del fuoco.

I pompieri sono stati allertati dallo stesso padrone che sentiva il cane guaire di paura ma non riusciva a vederlo nel fitto della boscaglia.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il posto, in via de Santis, sulle alture di Prà, e usando una autoscala sono riusciti a scendere in fondo al canale di scolo, profondo oltre sei metri, e a imbragare il cagnolino.

Una volta messo in sicurezza, il cane è stato “issato” e poi riconsegnato sano e salvo al padrone.