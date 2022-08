Portofino (Genova) – Via libera alla ristrutturazione dell’hotel extra-lusso Splendido a Portofino. A firmare l’autorizzazione il direttore dell’Ente Parco di Portofino, Federico Marenco che ha risposto alla richiesta del gruppo Belmond, proprietario della struttura, di poter adeguare la struttura ai nvi standard richiesti per i cinque stelle lusso.

“Gli interventi a progetto risultano conformi con le disposizioni normative, in quanto prevedono la realizzazione di nuove attrezzature di servizio finalizzate al miglioramento dell’attività turistico ricettiva che non comportano significative modifiche alla sagoma dei corpi di fabbrica esistenti, così come prescritto dal regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Parco”, la nota dell’Ente.

Perplessità delle associazioni ambientaliste che hanno già comunicato che ci sarà un controllo molto attento e rigoroso ai lavori e che ogni eventuale irregolarità verrà immediatamente denunciata per tutelare il Parco.