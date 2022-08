Genova – In arrivo in bidoni “anti-cinghiale” nella delegazione di San Fruttuoso dove il fenomeno dei cassonetti ribaltati causa disagi. I dispositivi sono stati installati in diverse zone e bloccano con una colonnina in metallo il bidone dell’umido, impedendo sia il ribaltamento ad opera degli animali che il fenomeno dei cassonetti spostati per ricavare parcheggi.

L’esperimento sembra funzionare in via Donghi ma sulle pagine social del quartiere c’è chi segnala che in via della Pantera gli animali sono riusciti a ribaltare lo stesso il cassonetto appena installato e a banchettare tranquillamente con gli avanzi dei residenti.