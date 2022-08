Genova – Hanno atteso che il tecnico delle slot machines entrasse nel locale per ritirare gli incassi e hanno scassinato la serratura del suo furgone fuggendo con oltre 10mila euro in contanti.

Maxi furto a Sampierdarena ai danni di un tecnico specializzato nella riparazione e gestione delle slot machines di bar e tabaccherie.

L’uomo aveva parcheggiato il mezzo per un intervento e quando è tornato ha trovato la vettura aperta e scassinata e dal portellone posteriore era sparita la cassetta con gli incassi del “giro”.

Un furto da oltre 10mila euro che, molto probabilmente, era stato studiato con attenzione, seguendo ed annotando le abitudini del professionista.

Il tecnico ha subito chiamato il 112 e sul posto sono arrivate le forze dell’ordine ma dei ladri ormai nessuna traccia.

In corso l’esame delle video riprese delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire i movimenti dei ladri o, addirittura, acquisire le immagini che li inchiodano alle loro responsabilità.