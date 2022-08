Genova – A pochi giorni dalla ricorrenza del quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi che ha ucciso 43 persone, la città celebra il secondo anniversario dell’inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio, costruito sulle ceneri del precedente.

“Due anni fa è stato inaugurato Ponte San Giorgio – ricorda il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – sospesi fra la commozione per la tragedia e l’orgoglio per aver ricostruito un nuovo simbolo della nostra città. Un ponte che con il passare dei mesi è sempre più amato e adottato dai genovesi, diventato ormai parte della nostra quotidianità. Ponte San Giorgio è simbolo di una terra che non vuole dimenticare le 43 vittime ma anche esempio della tenacia di Genova, della forza di volontà, della possibilità di poter fare le cose bene in tempi rapidi. Un modello di successo, che è già stato adottato come modus operandi dalla Liguria ma che deve essere esempio per tutta l’Italia. E di questo ne saremo sempre orgogliosi”.