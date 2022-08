Genova – Il corpo senza vita di un 50enne è stato trovato lo scorso 2 agosto, in un appartamento di via Orgiero, poco lontano da via Fillak, a Sampierdarena. A trovare il cadavere dell’uomo il coinquilino che ha subito chiamato i soccorsi ma per la vittima non c’era più nulla da fare.

Un mistero la sua morte e un nuovo giallo che si consuma in via Orgiero, tristemente nota per il ritrovamento del corpo senza vita, in un lago di sangue, di una donna rumena ma anche per l’omicidio, mai risolto, di un uomo che lavorava in un sexy-shop.

Il caso della donna rumena sembra ormai catalogato come morte naturale, a causa di una dipendenza da alcolici che ne ha minato il fisico ma per il nuovo ritrovamento è stata aperta una nuova indagine e ancora una volta le forze dell’ordine si sono recate nella stradina a poca distanza dalla trafficatissima via Fillak eppure tanto isolata.