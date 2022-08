Portovenere (La Spezia) – Stava pescando a bordo del suo gozzo quando è arrivato un grosso yacht diretto in Sardegna che lo ha travolto. Un pescatore di 60 anni residente a Massa rischia l’amputazione delle gambe per le gravi ferite riportate nell’impatto e, probabilmente, con le eliche dell’altra barca.

Ennesimo incidente in mare ed ancora una volta il sospetto che qualcosa non abbia funzionato nelle regole del codice della navigazione alle prese con un numero sempre crescente di imbarcazioni di sempre maggior dimensione.

Il pescatore è stato soccorso dagli stessi passeggeri dello yacht che hanno subito chiamato i soccorsi e si sono prodigati per salvare la vita alla persona finita in acqua.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 che hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno trasferito all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia in codice rosso, il più grave.

I medici hanno sottoposto il ferito a delicati interventi per cercare di salvare le gambe ma potrebbe rendersi necessario amputarle.

In corso indagini della Guardia Costiera per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.