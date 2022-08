Imperia – Migliorano, in ospedale, le condizioni del pensionato investito questa mattina in via Des Geneys, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

La donna al volante avrebbe perso il controllo del mezzo accecata dai raggi solari e, rendendosi conto dell’accaduto, ha chiamato prontamente i soccorsi.

Dopo aver battuto la testa sull’asfalto, l’anziano fortunatamente è rimasto ferito lievemente ed è stato portato in codice giallo al Pronto Soccorso.