Portofino – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave, ieri notte, nel crollo di parte del tetto di un edificio situato nel celebre borgo marinaro della riviera ligure.

Per cause ancora da accertare la copertura dell’edificio ha ceduto e parte dei materiali di copertura si è riversata all’interno dell’abitazione evitando per pochi metri i letti dove stavano dormendo 4 persone.

Subito è scattato l’allarme e la famiglia è fuggita tra la polvere e i calcinacci che continuavano a cadere.

Momenti di terrore che sono terminati solo all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno verificato la stabilità dell’edificio e localizzato il punto del crollo accertando che non ci fossero altre persone coinvolte.

La famiglia ha dovuto trascorrere altrove la notte e questa mattina verranno eseguite altre verifiche per comprendere le cause del cedimento e se era prevedibile un incidente simile