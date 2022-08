Genova – Traffico in costante aumento già da ieri sera, in Liguria, per il primo week end di esodo estivo. Per il fine settimana le previsioni parlano di “bollino nero”, la situazione più critica possibile.

Oltre 7.000 auto sono previste in arrivo, per gli imbarchi ai traghetti e insieme a loro le persone che arrivano in Liguria per le vacanze, quelle che trascorreranno solo il fine settimana e, naturalmente, i liguri in partenza su strade ed autostrade. Una miscela esplosiva che rischia di trasformare il viaggio in un incubo.

La polizia stradale raccomanda la massima prudenza alla guida mentre Protezione Civile e Polizia locale avviano i piani straordinari per controlli e interventi in caso di necessità.