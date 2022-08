Genova – Ancora nulla di fatto per l’ex stabilimento balneare Bagni Roma di Pegli, in stato di abbandono da tempo. L’autorità portuale (Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) aveva promesso la demolizione “entro l’estate” ma, ad oggi, nessun intervento è stato fatto.

Torna a crescere la protesta, a Pegli, di chi si domanda cosa stia succedendo all’ex stabilimento in stato di abbandono e con grossi problemi di sicurezza e stabilità.

L’estate è ormai a metà del suo percorso e delle promesse fatte ai Cittadini non c’è alcuna traccia.

Crescono invece le preoccupazioni visto che l’edificio, pericolante e con ferraglia arrugginita, viene utilizzato come ricovero ma anche frequentato da ragazzini che non si rendono conto del pericolo che corrono.

“Viste le condizioni del manufatto – scriveva l’Autorità portuale – si procederà alla demolizione dello stesso, già inclusa nel primo contratto applicativo delle manutenzioni e prevista entro l’estate”.

Pegli attende con pazienza sempre più agli sgoccioli e sui social divampano le polemiche anche per chi si è più volte interessato al problema (e oggi ha incarichi importanti) e sembra essersi dimenticato di quanto avviene a pochi metri dal mare, in una delle zone più in vista della delegazione del ponente.

(foto da Facebook)