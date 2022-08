Genova – Durante un normale controllo, la Polizia ha fermato un giovane di diciott’anni in piazza Rossetti. Alla richiesta dei documenti il ragazzo è sembrato fin da subito agitato e, insospettiti, gli agenti gli hanno trovato nella borsa due panetti di cannabis.

Il ragazzo ha ammesso di avere altre sostanze a casa, così gli agenti si sono recati presso la sua abitazione a Nervi per svolgere tutti i controlli.

In totale sono stati rinvenuti quasi 4 etti di cannabis, oltre a più di 3mila euro in contanti.

Il giovane è stato condotto in Questura e nel corso della giornata sarà processato per direttissima.