Monterosso (La Spezia) – E’ rimasto bloccato per cinque giorni sulla scogliera di Punta Mesco e ormai era allo stremo delle forze ma è stato salvato dagli uomini del Soccorso alpino in una curiosa operazione di recupero.

Un grosso esemplare di caprone è stato recuperato e salvato dal CNSAS che lo ha raggunto sulla scogliera via mare e lo ha trasferito al sicure con l’ausilio del mezzi del Parco delle 5 Terre.

L’animale era stato segnalato da alcuni diportisti che hanno visto l’animale bloccato sulla scogliera in un tratto particolarmente ipervio.

Dopo qualche giorni di attesa, per capire se l’animale fosse in grado di risalire da solo, gli uomini del Parco e del Soccorso Alpino hanno deciso di intervenire e hanno salvato l’animale da morte certa.