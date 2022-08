Genova – Era appena partito per le vacanze in Sardegna il passeggero colpito da un infarto mentre si trovava a bordo del traghetto Gnv Allegra. L’uomo ha avvertito un forte dolore al petto e si è sentito male mentre il traghetto navigava verso Porto Torres dove sarebbe arrivato troppo tardi per salvarlo. Così le autorità marittime hanno fatto scattare un piano di salvataggio ed un elicottero dei vigili del fuoco ha raggiunto il traghetto in navigazione mentre la nave stava rientrando verso Genova per agevolare le operazioni di salvataggio.

Il paziente è stato trasbordato sull’elicottero e il velivolo è tornato alla massima velocità verso l’ospedale San Martino dove un’equipe medica era già pronta ad intervenire.

La rapidità dell’intervento ha salvato il turista che certamente non dimenticherà questo viaggio dal finale davvero inaspettato.