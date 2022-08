Genova – Una corsa in skateboard, tra le auto che sfrecciano in direzione centro, in corso Gastaldi. A segnalare la curiosa presenza alcuni automobilisti che hanno visto il curioso mezzo a quattro ruote che correva tra le auto.

In molti hanno suggerito al ragazzo di cercare un modo meno pericoloso per viaggiare verso la Foce ma senza essere ascoltati.

Resta da capire come, in presenza di numerose telecamere per la sorveglianza della strada, sempre pronte a multare gli automobilisti indisciplinati, nessuno si sia accorto della presenza non certo autorizzata di uno skateboard che sfreccia in corso Gastaldi.