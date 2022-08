Boissano (Savona) – Una ragazza che corre con i pattini sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia e l’incitamento di un gruppetto di ragazzi che passa con l’auto. Sta diventando virale la “bravata” di una giovane donna che ha deciso di percorrere un tratto di autostrada, nella zona di Boissano, vicino a Loano, con i pattini a rotelle.

La giovane viene raggiunta da un’auto con a bordo alcuni ragazzi che vanno in discoteca e che la “incitano” dal finestrino mentre lei sorride.

Il video – sul quale iniziano ad emergere alcuni dubbi – circola sui social scatenando reazioni diverse.

In realtà qualcuno fa notare che l’interno della galleria non sembra proprio come quello che si incontra in Autostrada e alcuni segnali stradali non corrisponderebbero.

Di certo la giovane non sembra affatto turbata dal passaggio dell’auto e appare inconsapevole del fatto che potrebbe essere travolta da un qualunque mezzo di passaggio.

La scena si sarebbe svolta di notte ma anche l’assenza di altri veicoli suscita qualche perplessità tra il pubblico più smaliziato.