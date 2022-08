Genova – Ancora un episodio di violenza nella zona del centro storico, vicino all’area turistica del Porto Antico. Un giovane di nazionalità spagnola è stato soccorso, all’alba, dagli agenti di polizia che lo hanno visto sanguinante e in visibile difficoltà.

Ai poliziotti il giovane ha raccontato di essere stato colpito con la lama di un coltello al termine di una discussione con un’uomo nell’area di via Gramsci.

Non sono chiare le motivazioni della lite ma il ferito è stato accompagnato in ospedale e successivamente in Questura per essere identificato visto che non aveva con sè i documenti.

Il giovane è stato medicato e ne avrà per una decina di giorni.