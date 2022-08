Rocchetta Nervina (Imperia) – E’ grave, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il ragazzo di 15 anni precipitato sulle rocce lungo il sentiero che conduce ai laghetti formati da uno dei corsi d’acqua della zona.

Il giovane stava camminando lungo il sentiero quando, forse per un momento di disattenzione o per un malore, ha perso l’equilibrio cadendo nel dirupo sottostante.

Un volo di diversi metri terminato sulle rocce e contro gli alberi e che gli è costato ferite molto gravi.

La persona che si trovava con lui ha subito chiamato il 118 e sul posto sono accorsi i soccorritori che hanno richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo per la gravità della situazione.

Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso – il più grave – in ospedale mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo le circostanze dell’incidente.

I sentieri della zona, che conducono a corsi d’acqua molto apprezzati e con pozze profonde e acque pulite, sono una attrazione della zona e richiamano ogni anno un numero crescente di appassionati di varie discipline sportive.