Sanremo – I carabinieri indagano su un tentativo di furto ai danni di un noto studio legale di via Feraldi. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, alcuni delinquenti avrebbero prima sfondato la porta d’ingresso e poi quella di un ufficio, la quale era chiusa a chiave. I malviventi, però, non avrebbero sottratto niente: ancora da chiarire le cause di questa scelta, anche se le prime ipotesi vertono su un possibile disturbo da parte di qualcuno.