Ventimiglia – Autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa tra Bordighera e il confine con la Francia per la possibile presenza di persone che camminano a bordo strada.

E’ stata riaperta intorno alle 8 l’autostrada che conduce verso il confine con la Francia chiusa per motivi precauzionali, dopo la segnalazione di alcuni automobilisti che hanno visto persone camminare sul ciglio della strada in direzione del confine.

Potrebbe trattarsi di gruppi di Migranti che cercano di arrivare in Francia come sempre più spesso accade per i disperati che arrivano in Italia ma non desiderano fermarsi.

Il Trattato di Dublino, sottoscritto dall’Italia, li obbliga ad attendere l’esito della loro richiesta di asilo sul territorio del paese dove sono arrivati ma la maggior parte di loro non desidera fermarsi in Italia e cerca di espatriare per raggiungere i Paesi dove le politiche di accoglienza sono molto più favorevoli ed efficaci.

Questo flusso di persone si arresta, però, ai confini con gli altri Paesi europei e i Migranti vengono fermati e “restituiti” all’Italia così come previsto dal trattato che il Governo ha sottoscritto e accettato.

Per questo motivo un numero crescente di disperati cerca di oltrepassare i confini in modo illegale e clandestino, nascondendosi sui camion, pagando passeur senza scrupoli o cercando strade “alternative”.

Una situazione che solo la revisione del Trattato di Dublino può risolvere.

