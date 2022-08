Genova – Ha lasciato i figli di 2, 3 e 5 anni da soli in spiaggia ed è andata al Bar per bere con un amico. A raccontare l’incredibile vicenda, avvenuta sulla spiaggia di Voltri, nel ponente genovese, il quotidiano Il Secolo XIX

La donna è stata denunciata per abbandono di minore ed ha aggredito i carabinieri intervenuti quando le è stato comunicato che i piccoli sarebbero stati prelevati e affidati ad una comunità in attesa dell’intervento dei servizi sociali e del magistrato dei Minori.

La donna, una turista della provincia di Pavia, ha lasciato che i piccoli rimanessero senza custodia sulla spiaggia e si è allontanata senza apparentemente preoccuparsi della loro incolumità.

Fortunatamente alcune madri sulla spiaggia hanno notato i piccoli spaesati e preoccupati per l’assenza della mamma e li hanno avvicinati facendoli giocare con i propri figli e chiamando subito i carabinieri.

All’arrivo delle divise la donna è tornata dai bambini, accolta da insulti e rimproveri dei presenti ed è apparsa visibilmente alterata probabilmente da qualche bicchiere di troppo e si è scagliata contro i militari che le notificavano la denuncia e la decisione di prelevare i minori.