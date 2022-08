Genova – E’ salito sulle grosse reti posizionate sotto il ponte Monumentale ed ha minacciato di gettarsi di sotto. E’ durata diverse ore l’emergenza scattata ieri sera, in via XX settembre, quando un uomo ha minacciato un gesto estremo e la strada è stata chiusa per permettere le operazioni di salvataggio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con lo speciale “materasso” gonfiabile e con le autoscale per raggiungere l’uomo e farlo desistere.

Una lunga trattativa ha permesso ai pompieri di convincere la persona a scendere.

La strada è stata riaperta a tarda sera.