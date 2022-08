Portofino – Apparterrebbe ad un clochard che viveva nella zona il corpo senza vita trovato nel greto di un torrente tombinato, nell’esclusivo borgo celebre in tutto il mondo.

L’autopsia sembra escludere al momento l’ipotesi di una morte violenta ma saranno i test farmacologici a chiarire meglio le circostanze del decesso.

Indagini anche sulle circostanze del ritrovamento visto che il corpo, secondo il medico legale, era sul posto almeno da una settimana.

Circostanze che confermerebbero almeno in parte le testimonianze dei residenti della zona che avevano segnalato un forte odore che proveniva dal torrente e che poi ha condotto al ritrovamento del corpo.

Tra Santa Margherita e Portofino viveva un clochard che sembra essere sparito proprio nel periodo in cui è stato poi trovato il corpo e si suppone che sia proprio la persona.