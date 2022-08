Genova – Incendio nel deposito ferroviario di via Perlasca.

Sono in corso dalle 6,30 di questa mattina le operazioni di spegnimento nel parco container delle RFI (Rete Ferrovia Italiana) in via Perlasca, a Genova. A prendere fuoco sono state delle traversine in legno ed un locomotore. I Vigili del fuoco, intervenuti con la squadra di Bolzaneto e una autobotte, hanno avuto ragione delle fiamme grazie all’uso del liquido schiumogeno. Non è stato necessario chiudere il traffico dei treni e nessuno è rimasto coinvolto. Si indaga sulle cause.