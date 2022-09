Taggia (Imperia) – Ha rischiato di morire dissanguato il 50enne che si è ferito lavorando con una motozappa su un terreno di campagna.

Per cause ancora da accertare l’uomo è stato travolto dallo strumento che stava utilizzando e che lo ha schiacciato restando acceso e ferendolo gravemente al torace ed alle gambe.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e l’uomo è stato intubato e poi trasferito in elicottero in ospedale dove i medici stanno cercando di salvargli un piede che è stato semi amputato.

In corso la ricostruzione delle circostanze dell’incidente.