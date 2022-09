Genova – Nel 40° Anniversario dell’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, vittima con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo di un vile attentato mafioso il 3 settembre 1982 a Palermo, l’Arma dei Carabinieri ha diffuso un video per ricordarlo.

A distanza di 40 anni l’Italia non dimentica un eroe che ha lottato fino all’ultimo per liberare il Paese dalla criminalità organizzata.