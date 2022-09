Genova – Ancora una giornata nera per il traffico, in ValBisagno, a causa dei cantieri che a raffica costellano il tratto stradale che da Staglieno sale verso Molassana. Scavi, restringimenti di carreggiata che provocano code e disagi a chi, quotidianamente, percorre la viabilità della zona.

Una situazione che va avanti da mesi considerando i vari cantieri aperti nella zona e che sta facendo saltare i nervi a residenti e trasportatori.

Diversi in cantieri aperti all’altezza della Volpara, in direzione monti e poco dopo il cimitero di Staglieno, sempre sulla viabilità che corre verso nord.

Le auto incontrano diversi restringimenti di carreggiata e le code si formano immancabilmente.