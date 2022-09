Primo giorno di scuola per 166.379 studenti e studentesse della Liguria. Questa mattina le scuole tornano ad aprire i cancelli per l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023.

Con orari e modalità differenti iniziano il nuovo percorso di Studi 18.270 bambini e bambine della scuola dell’infanzia, 49.778 alla scuola primaria, 35.402 alla secondaria di I grado e 62.929 alla secondaria di secondo grado.

Un avvio di anno scolastico non privo di incognite e di disagi visto che la maggior parte dei genitori di bambini con disabilità non sa ancora se questa mattina i loro bambini troveranno l’insegnante di sostegno in classe.

Nelle ultime settimane ne sono stati assunti ben 1.810 confermando l’emergenza in atto sotto il profilo dell’emergere di problematiche più o meno gravi tra le nuove generazioni che andrebbero vagliate con più attenzione.

Altro grave allarme è quello rappresentato dal calo demografico che ha visto calare di 5.816 unità il numero dei bambini che frequenta la scuola pur con l’apporto sempre più importante dei figli delle persone immigrate che si stabiliscono nel nostro Paese.