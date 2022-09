Genova – Ancora emergenza cinghiali nel quartiere di Castelletto dove, questa mattina, intorno alle 6, una famigliola era intenta a passeggiare tranquillamente in mezzo alla strada in piazza Corvetto.

Nella zona era anche in atto un’emergenza per l’impianto di illuminazione e semaforico spento.

A segnalare il pericolo la polizia locale.