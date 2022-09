Portovenere (La Spezia) – Grave incidente, nella notte, in via Olivo in località Arenella uno scooter ha perso improvvisamente il controllo finendo contro un muro. Ad avere la peggio le due ragazze di 26 e 22 anni a bordo del mezzo a due ruote. Le giovani sono state sbalzate dalla sella cadendo rovinosamente a terra.

Soccorse dalle ambulanze del 118 le ragazze sono state trasferite in ospedale in codice rosso, il più grave.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.