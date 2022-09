Pietra Ligure (Savona) – Un violento schianto si è verificato la scorsa notte tra le strade del comune della provincia savonese. Secondo le ricostruzioni, due automobili si sarebbero scontrate frontalmente, con una delle due che si è ribaltata e l’altra che è andata in gran parte distrutta.

Sul posto sono intervenuti i pompieri, un’ambulanza e un’automedica del 118. La conducente della vettura ribaltata non ha riportato alcune ferite, mentre il guidatore dell’altra macchina è stato trasportato all’ospedale di Santa Corona in codice giallo. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.