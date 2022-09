Genova – Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle ore 3:30, qualcuno ha spaccato una vetrina di un’agenzia immobiliare in via Pallavicini a Pegli, entrando poi all’interno del locale e portandosi via alcuni computer e anche dei telefoni cellulari.

Si tratta del secondo caso di furto nella zona, dopo che poche notti prima la vittima era stata un negozio che vende prodotti di animali in via Pegli, anch’esso saccheggiato dopo aver subito la rottura di una vetrina. Sui furti – con ogni probabilità riconducibili allo stesso o agli stessi colpevoli – stanno indagando le forze dell’ordine.