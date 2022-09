Genova – Il consigliere regionale Stefano Anzalone, del gruppo “Cambiamo con Toti presidente” ha lasciato il partito dopo il flop alle elezioni dove il raggruppamento Noi moderati che includeva il partito di Toti Italia al centro ha ottenuto solo il 2%.

Ad annunciare la decisione lo stesso consigliere regionale della Liguria che ha diffuso una nota.

“Con rammarico comunico le mie dimissioni dal gruppo consiliare in Regione Liguria “Cambiamo con Toti Presidente – scrive Anzalone – La decisione scaturisce dopo lunghi mesi di profonda riflessione sull’efficacia del progetto politico di creare un nuovo e ampio contenitore di idee e proposte rivolte all’area sociale e politica dei moderati. Il progetto avviato nel 2019 con lungimiranza dal presidente Giovanni Toti, di unificare l’area dei moderati, era stato per me di assoluto valore ed insieme a tutto il gruppo “Progresso Ligure” supportammo con entusiasmo il progetto che si concretizzò con alle regionali del 2020 dove il movimento “Cambiamo con Toti Presidente” ottenne ben oltre il 22%, ponendolo primo tra i partiti in Liguria”.

“Il progetto – secondo Anzalone – negli ultimi due anni ha inesorabilmente perso vigore nel proseguire l’unificazione dei moderati, che si è rovinosamente palesato con il risultato delle politiche, dove il cartello elettorale”.

“Noi moderati” – conclude Anzalone – ha raggiunto, in Liguria, poco più del 2% passando da oltre 141.000 voti a 18.000. Per questo ritengo conclusa la mia esperienza nel movimento “Cambiamo con Toti Presidente”, ma porterò avanti l’ambizioso progetto di unificazione dei moderati con il gruppo ‘Progresso ligure” presente sul territorio da oltre 10 anni. Continuerò a sostenere gli amici della coalizione di centrodestra e il presidente Toti nella guida della regione”.