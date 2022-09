Genova – Un maxi incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A12 nel tratto tra Genova Est e Nervi, coinvolgendo quattro mezzi (due camion, un furgone e un’automobile) e paralizzando il traffico in direzione Levante.

Secondo quanto emerso, sarebbero due le persone rimaste ferite, entrambe in modo lieve e ambedue trasportate in codice giallo all’ospedale San Martino. Sul posto sono giunte le pattuglie delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’incidente e, come detto, per fermare momentaneamente il traffico. Al momento sono 7 i chilometri di coda che si registrano. Questo ha portato rallentamenti e code anche in città, in particolare in Corso Europa e nella Val Bisagno.