Genova – Le piogge abbondanti ma non record della notte hanno fatto allagare anche via Cornigliano, recentemente restituita al quartiere dopo un lunghissimo restauro.

Enormi pozze d’acqua si sono formate in più punti della via rendendo pericoloso il passaggio di auto e moto ma anche per i pedoni, spesso vittima di spruzzi e vere e proprie “ondate”.

La rabbia dei commercianti e dei pedoni si è riversata sui social anche per chiedere che, oltre al ripristino dei tombini già intasati, venga fatta una verifica sulle canalizzazioni di scarico considerato che le precipitazioni sono state abbondanti ma certamente non da record.