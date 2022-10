Busalla (Genova) – Potrebbe essersi tolto la vita il 72enne ritrovato ormai morto in fondo ad un pozzo nell’entroterra genovese. L’uomo sembra fosse depresso per una brutta malattia recentemente diagnosticata e potrebbe aver deciso di togliersi la vita anche se la dinamica e la scelta del luogo e della modalità desta ancora qualche dubbio.

Il corpo era stato trovato ieri dal proprietario del terreno in cui sorge il pozzo, in via della Libertà, vicino al locale cimitero.

L’uomo ha visto che la copertura del pozzo era stata rimossa e che un grosso lucchetto era stato forzato e si è subito allarmato.

Uno sguardo all’interno e subito la chiamata al 118 ma per la persona precipitata all’interno non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e il cadavere è stato estratto dal pozzo con una certa difficoltà.

Il corpo è stato trasferito in obitorio per l’autopsia che verificherà le cause del decesso escludendo o meno tracce di violenza e sul posto sono state avviate tutte le indagini necessarie a chiarire il mistero.

In un primo momento si era pensato ad un omicidio per la presenza di un cavo metallico attorno alle gambe del cadavere ma è stato accertato che il filo era presente all’interno del pozzo.

Più probabile l’ipotesi del suicidio ma resta da capire il perché di una morte tanto terribile.