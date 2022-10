Genova – Durante un regolare controllo, la polizia di stato ha fermato due giovani di 24 e 22 anni nei dintorni dei Giardini 10 febbraio nel quartiere di Pegli. Il primo è stato trovato in possesso di ben 302 grammi di cannabis suddivisa in sei involucri, oltre che di circa 1700 euro in banconote di piccolo taglio. Il ventiquattrenne – la cui successiva perquisizione domiciliare ha dato esito negativo – è stato tratto in arresto in attesa della direttissima.

Anche l’amico che era con lui è stato denunciato per spaccio. Le indagini svolte nell’abitazione dove risiede, infatti, hanno consentito il ritrovamento di 1.5 grammi di cannabis, un bilancino di precisione e circa 600 euro in banconote di piccolo taglio.