Genova – Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio all’altezza dell’incrocio tra corso Torino e corso Buenos Aires, quando una moto e un furgone sono venuti a contatto scontrandosi.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente, con l’ambulanza che ha trasportato in ospedale un uomo in codice verde. Oltre ai sanitari, sul posto sono giunti anche le pattuglie della polizia locale per chiarire la dinamica dell’incidente e per cercare di gestire il traffico.