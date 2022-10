Recco (Genova) – Dopo il caffè sospeso al bar, nella Farmacia della cittadina della riviera di levante spunta la “pasta per dentiere” sospesa, ovvero a disposizione di chi non può permettersela.

La crisi morde feroce ed un numero crescente di persone, specie anziani, si trova a fare i conti con i magri bilanci e così la Farmacia Savio ha deciso di inserire un prodotto molto usato e necessario agli anziani, nell’elenco delle cose che, chi lo desidera, può pagare perché venga messo a disposizione di chi non può permetterselo.

Un servizio che potrebbe estendersi ad altri prodotti se la risposta dei cittadini sarà positiva.

Chi ha bisogno della pasta per dentiere e non può permettersela, dovrà solo entrare in Farmacia e chiedere.

Nessuna domanda e nessun certificato da mostrare e il prodotto verrà consegnato perché qualcuno lo ha offerto.

Ovviamente chi fa acquisti in Farmacia avrà la possibilità di pagare il prodotto per qualcun altro o di lasciare una parte della somma per l’acquisto del prodotto.

L’usanza tipicamente napoletana del “caffè sospeso”, con un cliente che lascia pagato un caffè per chi arriverà e non potrebbe permetterselo, sono molte le iniziative benefiche che seguono la scia del ben più noto caffè.