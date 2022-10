Genova – Rallentamenti e code, sulla strada Sopraelevata Aldo Moro a causa del traffico intenso. A segnalarlo la polizia locale.

Rallentamenti vengono segnalati sia in direzione levante che ponente.

In mattinata è possibile un corteo dei lavoratori di Ansaldo Energia in movimento da ponente al centro cittadino

notizia in aggiornamento