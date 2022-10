Genova – Ha visto la ex fidanzata in macchina con il nuovo compagno ed ha iniziato a inseguirla sulla Sopraelevata speronandola a più riprese.

Solo la fortuna ha voluto che non ci fossero conseguenze “fisiche” per i protagonisti dell’incredibile inseguimento avvenuto ieri sulla strada Sopraelevata Aldo Moro.

Un trentenne che percorreva la strada dalla Foce in direzione ponente ha intravisto la ex a bordo di un’altra auto, in compagnia del nuovo fidanzato e preso dalla rabbia ha iniziato a inseguire la vettura del “rivale” sino a speronarla più volte lungo tutto il percorso tra la Foce e Sampierdarena.

Quando è riuscito a far sbattere la macchina contro il guard rail, il giovane si è fermato a sua volta e ha iniziato a prendere a pugni l’auto mentre gli occupanti chiamavano la polizia che è intervenuta fermando l’aggressore.

Ora il giovane dovrà rispondere di diverse accuse in Tribunale oltre a dover risarcire i danni al rivale e alla ex e ripagarsi quelli provocati alla propria auto.