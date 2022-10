Bordighera (Imperia) – Nel pomeriggio di ieri una donna è stata trasportata dal marito all’ospedale, con gravi ferite alla testa che ne hanno causato la morte poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. A trovarla in casa in una pozza di sangue sarebbe stato lo stesso coniuge che, dopo averla portata nella struttura ospedaliera, alla notizie del decesso è tornato nella sua abitazione in evidente stato di choc.

Poco dopo una pattuglia di carabinieri ha raggiunto l’uomo, cercando di raccogliere la sua testimonianza per chiarire l’esatta dinamica nell’incidente. Al momento, la causa più probabile sarebbe quella di un incidente domestico, ma l’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni potrà fornire maggiore chiarezza.