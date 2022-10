Genova – Un uomo di trent’anni è stato arrestato per aver truffato a lungo degli anziani in Liguria e, in generale, nel Nord Italia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, una voce femminile – fingendosi una figlia, una nipote o comunque una stretta parente della vittima – telefonava a degli anziani, dicendo di aver ucciso un bambino in un incidente d’auto, che servivano soldi o gioielli per la cauzione per evitare il carcere e che un notaio sarebbe passato a ritirarli al più presto a casa della vittima.

Nel corso del suo ultimo tentativo a Genova nel quartiere di Marassi, gli agenti in borghese hanno pedinato l’uomo, cogliendolo sul fatto mentre si faceva consegnare circa 30mila euro in contanti e gioielli per un valore di altri 20mila euro. Approfondendo ulteriormente le indagini, nell’albergo dove alloggiava sono stati trovati altri 3mila euro, oltre che preziosi e orologi di valore, riconsegnati successivamente ai proprietari.