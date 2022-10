Genova – L’Agenzia delle Entrate conferma la riapertura dell’ufficio di Pontedecimo e viene sospeso il presidio davanti agli uffici di via Fiume, annunciato per venerdì 21 ottobre,

L’annunciato presidio organizzato da Spi Cgil, Cgil Genova e Funzione Pubblica Cgil contro la chiusura dell’Agenzia delle Entrate di Pontedecimo è sospeso. La decisione è arrivata questo pomeriggio dopo la disponibilità manifestata dalla Direzione dell’Agenzia delle Entrate ad organizzare un incontro nella giornata di domani alle ore 10 presso la propria sede di Via Fiume.

La Direzione ha preannunciato che l’ufficio di Pontedecimo sarà riattivato: modalità organizzative e tempistiche dell’operazione saranno oggetto dell’incontro di domani.

La Cgil, nel ringraziare tutte le associazioni che hanno sostenuto la protesta (Soc. Operaia Cattolica Nostra Signora della Guardia, Fratellanza di Pontedecimo APS, P.A. Croce Verde di Pontedecimo, Filarmonica APS San Quirico, Fratellanza APS Bolzaneto, Anpi Bolzaneto sezione Monte Sella, PA Croce Verde Bolzaneto, La Cattolica Bolzaneto) continuerà a vigilare sul buon esito della vertenza.