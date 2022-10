Genova – Parte dalla Liguria la crociata contro lo spot di un noto portale di comparazione prezzi, accusato di essere “blasfemo”. A presentare il ricorso esponenti dell’UDC ligure secondo i quali la pubblicità, trasmessa ormai da qualche settimana in Tv offenderebbe la religione cristiana e la figura di Gesù.

Nello spot, ambientato in una sorta di ultima cena, nasce la discussione sulla vera ricetta della pasta alla Carbonara e i commensali si dividono sull’uso della pancetta o del guanciale.

Nella scena fa la sua comparsa l’ormai noto cane “mascotte” dell’azienda che ricorda che se la compagnia non è quella giusta si può consultare il servizio di comparazione prezzi.

Ora saranno le autorità competenti a decidere sulle sorti dello spot che non sembra aver sollevato particolari polemiche sui social.