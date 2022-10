Val di Vara (La Spezia) – Negli scorsi giorni i carabinieri della forestale, durante alcuni controlli, hanno sanzionato diversi fungaioli per alcune infrazioni riscontrate durante la loro attività.

In totale sono una cinquantina le persone controllate, con dieci di loro che hanno ricevuto una sanzione: quattro raccoglievano i funghi senza tesserino, due (ai quali sono stati sequestrati anche 2 kg di funghi) si trovavano nel bosco durante le giornate di riposo in cui il raccolto non è consentito e, infine, altre quattro attraversavano dei luoghi con il proprio fuoristrada nei quali il transito dei veicoli è vietato dalle norme regionali.