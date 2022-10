Diano Marina (Imperia) – Un grave incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata odierna in via Cesare Battisti, dove un’automobile e una moto – per cause ancora da chiarire – si sono scontrate. Ad avere la peggio sarebbe stato il trentenne alla guida del mezzo a due ruote, rimasto gravemente ferito.

Oltre ai sanitari del 118 della Croce Rossa di Diano Marina, per soccorrerlo è intervenuto anche l’elisoccorso Grifo, decollato da Albenga. Sul posto, inoltre, sono giunte anche alcune pattuglie della polizia locale, al fine di chiarire la dinamica dell’incidente e far defluire correttamente il traffico.