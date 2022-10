Genova – Dall’esperienza positiva di Adescite Levante nasce la nuova community di Adescite Genova ideata dalla consigliera Serena Finocchio del Municipio Levante ed ex candidata alla carica di presidente di Municipio.

Adescite Genova estende a livello cittadino il progetto di raccontare quello che accade in nell’amministrazione locale e per avviare un contatto più diretto tra Cittadini e loro rappresentanti.

I tre pilastri di Adescite Genova sono i diritti della Persona, i diritti della Donna e i diritti del Lavoro.