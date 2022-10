Genova – All’esito di appositi procedimenti amministrativi avviati ed istruiti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore di Genova ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, la sospensione per 5 giorni dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande intestata alla titolare del “Caffè del Porto’” sito a Genova, in Via delle Fontane 36 Rosso.

Il provvedimento emesso nei riguardi dell’esercizio genovese, è scaturito da un’ attività investigativa svolta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza Prè, dalla quale è emerso che il locale fosse utilizzato come “deposito” per l’illecita attività di traffico di stupefacenti da parte degli avventori. Infatti, i poliziotti del Commissariato Prè, con l’ausilio dell’Unità Cinofila, durante un’operazione di polizia giudiziaria, hanno rinvenuto decine di grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo, celate in diversi punti del locale, già suddivise in dosi e, quindi, pronte per l’illecita vendita. La sostanza rinvenuta, nello specifico quasi 60 grammi di cannabis, 7,56 grammi di oppiacei e poco più di 5 grammi di cocaina ha fatto scattare la misura di sospensione per omessa vigilanza e attuazione dei necessari accorgimenti gestionali atti ad interrompere attività illecite.