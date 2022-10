Rovegno (Genova) – Grave incidente nella notte in località Isola di Rovegno, nell’entroterra genovese. Per cause ancora da accertare un giovane ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva la strada statale 45 e la sua auto ha urtato violentemente contro i muri di alcune abitazioni ribaltandosi più volte.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2,30 e sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare letteralmente le lamiere dell’auto per estrarre il giovane e consegnarlo al personale del 118.

Il 29enne presentava ferite molto gravi ed è stato disposto il trasporto in elicottero all’ospedale San Martino di Genova.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.